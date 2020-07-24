الفنانة ريان الساتة تغني وترقص داخل منزلها بــ (النيولوك) الجديد وتلفت أنظار رواد مواقع التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ظهرت المطربة السودانية المثيرة للجدل ريان تمتام بمزاج رايق على حد وصف جمهورها المتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقاً لمتابعات محرر كوش نيوز فقد نشر محبي المطربة الملقبة بريان الساتة مقطع فيديو يظهرها وهي تغني داخل منزلها مستعينة بجهاز الصوت الموجود بالمكان. وظهرت ريان بتسريحتها الجديدة التي خطفت بها الأضواء, وبمعنويات عالية وضحت من خلالها دندنتها ورقصها مع الأغنية بطريقة لفتت أنظار رواد مواقع التواصل الذين تسارعوا على تداول المقطع على حساباتهم الشخصية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المتواجدين فيها.

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