تعليق امريكي على قرار تعيين الولاة المدنيين في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أشادت سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم، الخميس، بتعيين 18 حاكما مدنيا لولايات السودان، مطالبة بتسريع تشكيل البرلمان.
وقال البيان: “ترحب سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، بتعيين 18 حاكما مدنيا جديدا، بما في ذلك نساء بالسودان”.
واعتبر أن “الخطوة السودانية مهمة لتحسين الحكومة، والأمن، والمساءلة خلال الفترة الانتقالية في البلاد”.
وأعربت السفارة عن “أملها تشكيل المجلس التشريعي السوداني في وقت قريب”.
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