عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 24 يوليو 2020 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة السوداني

المهدي: لن نسمح بتمديد الفترة الانتقالية

إغلاق كباري بولاية الخرطوم من مساء الخميس لإشعار آخر

تجمع المهنيين يتحفظ على اختيار ولاة الولايات

الصادق المهدي في حوار مع رئيس التحرير: حمدوك فاجأنا باختيار ولاة من الحزب وسنطالبهم بالانسحاب

والي شمال كردفان في أول تصريح «ماتستغربو لو لقيتوني سائق الأتوز بتاعتي ألقط في التِبش وأضحك مع الناس»

مجلة (فورين بوليسي): حمدوك يرفض طلباً للأمم المتحدة بترشيح دبلوماسي لرئاسة البعثة الأممية الجديدة

صحيفة الوطن

حزب الأَمة يرفض تعيين الولاة ويقرر سحب منسوبيه

مجلس النواب الأمريكي يجيز قانون يدعم السودان

لجنة أمن الخرطوم تقرر اغلاق الكباري

مواطنو كسلا يحتلون مقر أمانة الحكومة والبجا يناهضون الوالي الجديد

مواطنو محلية ود الماحي يطلقون صرخة شعب النيل الأزرق لمواجهة مخاطر سد النهضة

حمدوك :نسعى لتطوير التعاونيات والانتاج

الصحة :فك الحظر أزم الأوضاع

صحيفة أخبار اليوم :

ردود فعل واسعة ومتباينة لإعلان حمدوك للولاة المدنيين و(أخبار اليوم) تصدر ملفاً.

الأمة بقيادة المهدي يطالب ولاته الستة بالانسحاب وقيادي شيوعي يشكك في انتساب بعض المعينين للوطني.

إغلاق كباري النيلين الأبيض والأزرق والمك نمر أمام حركة المرور حتى إشعار آخر.

البروفيسور البخاري الجعلي يكتب: مولانا الميرغني.. أليس من بينكم من يتذكر أو يفكر.

صحيفة النيل الدولية:

النيابة العامة: العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين 28 ضابطا

السودان يوقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية

قفل كباري النيلين الأبيض والأزرق والمك نمر لدواعي أمنية

الأمة القومي: رئيس الوزراء تجاوز المعايير والمبادئ التي عرضها عليه الحزب في قائمة الولاة

توجيه باستئناف العمل باقسام مراكز الترخيص بولاية الخرطوم

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صحيفة السوداني الدولية:

تجمع المهنيين يتحفظ على اختيار ولاة الولايات وينتقد الأحزاب

الأمة القومي يرفض المشاركة في حُكم الولايات ويدعو منسوبيه للانسحاب

دقلو يؤكد الشروع الفوري في تنفيذ مطالب اعتصام فتابرنو

وزير التربية والتعليم: بدء العام الدراسي 27 ديسمبر

إغلاق كباري الخرطوم إلى حين اشعار اخر

أبناء “القتيلة أديبة” في انتظار رد النائب العام

ارتفاع كبير في أسعار الفواكه، وكيلو الموز 70 جنيهأ

لجنة كرة القدم داخل الصالات تجتمع برئاسة الشاعر

صحيفة اليوم التالي :

“الأمة” يرفض المشاركة في مؤسسات الحكم الولائي ويدعو منسوبيه للانسحاب

إغلاق ثلاثة جسور في الخرطوم إلى أجل غير مسمى

“الحرية و التغيير” ترفض تعديل الموازنة وتطالب بإلغائها

تجمع المهنيين يتحفظ على اختيار الولاة

صحيفة آخر لحظة

إقتصاديون : حديث رئيس الوزراء بشأن رفع الدعم رسم صورة قاتمة

الولاة.. (المهنيين ) يتحفظ و الأمة يرفض المشاركة

إغلاق كباري بالخرطوم إلى أجل غير مسمى

السعودية توقف صادر الهدي والأضاحي من السودان

والي سنار لـ(آخر لحظة) أولوياتي تفكيك التمكين

واشنطن تسلم الخرطوم معدات بث تلفزيوني

لجنة عليا برئاسة حمدوك لمتابعة (سد النهضة )

وكالة السودان للأنباء “سونا”

الفكي سليمان: اعلان الولاة المدنيين دعم لأداء السلطة التنفيذية

د.حمدوك يمتدح دور الأقباط في دعم قضايا الوطن

حمدوك يتلقى رسالة خطية من نظيره الإيطالي

الحرية والتغيير بغرب كردفان ترحب بتعيين الولاة المدنيين

العدل والمساواة تجدد دعمها المشروط لتعيين ولاة مدنيين

قفل كباري النيلين الابيض والازرق والمك نمر منتصف الليل

حمدوك يصدر قرارا بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة

جابر :مطالب اعتصام فتابرنو حقوق واجب علينا تنفيذها

وزير الخارجية المكلف يستقبل سفير مملكة السويد

مفرح يدعو أهالي فتابرنو للتسامح لبناء دولة الحرية والعدالة

دقلو يؤكد الشروع الفوري في تنفيذ مطالب اعتصام فتابرنو

اسماعيل تاج الأعتصامات مواصلة لسلمية الثورة المجيدة التي تتجدد

السودان يوقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية

وزير الخارجية المكلف يستقبل سفير جمهورية اثيوبيا لدي السودان

الأمة القومي يعلن عدم مشاركته في مؤسسات الحكم الولائي المعلنة

شبكة الصحفيين تشيد بالتوافق حول اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين

الخبراء الاقتصاديون لقوى الحرية ينادون بالعدول عن السياسات الاقتصادية الراهنة

النيابة العامة: العثور علي مقبرةجماعيةيرجح انها تضم جثامين28 ضابطا

ورشة عمل الأطر القانونية للحكم اللامركزي تختتم أعمالها بمدني

جهاز المغتربين وجياد يبحثان التعاون المشترك لخدمة السودانيين بالخارج

الصحة الاتحادية تطلق حملة توعوية لثلاثة اشهر بالخرطوم والولايات

لجنة قضايالمفصولين تعسفياً تنظم ورشة المؤسسات غير الموجودة

منتصف أغسطس المقبل إفتتاح الميناء البري بالجزيرة

توزيع 2700 بطاقة لتعويضات المتضررين بسبب قفل الأسواق بالجزيرة

القوي السياسية والاحزاب والمنظمات بالشمالية ترحب بقرار تعيين الولاة المدنيين

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعمل على تهيئة بيئة العمل القرآني