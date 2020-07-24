دعوة لزيادة حصة ولاية الخرطوم مـن دقيق الخبز المدعوم

الخليج 365 :

دعا الاستاذ الباقر عبد الرحمن ابرهيم الامين العام للجنة تسيير شعبة المخابز بولاية الخرطوم الى اهمية زيادة حصة ولاية الخرطوم من دققيق الخبز المدعوم لتصبح 50 الف جوال يوميا بدلا عن 43 .الف جوال الحصة الحالية

قال فى تصريح لوكالة الانباء (سونا) ان هناك مشاكل فنية تحدث فى بعض المطاحن تودى لنقص فى الحصة المخصصة من الدقيق بالخرطوم

مؤكدا على اهمية اعادة النظر فى عمليات توزيع الدقيق من قبل المحليات ليكون حسب كفاءات المخابز فى الانتاج

وقال ان لجنة السياسات التى شكلت من قبل الغرفة المركزية بوزارة الصناعة والتجارة عملت على اعادة هيكلة توزيع الدقيق المدعوم والغت نظام الوكيل الذى يعمل به سابقا والذى تم تحويلة الي لجنة الية توزيع الدقيق فى كل محلية

واشار الى ان توصيات الآلية تضمنت استخدمات الخبز التجارى للمطاعم والكافتريات والمناسبات لاستفادة المواطن بالاحياء من الخبز المدعوم

وكشف الباقر عن طلب من قبل شعبة المخابز طرف وزارة الصناعة والتجارة لتلبية احتاجات المخابز الراغبة فى صناعة الخبز التجارى بنظام التعاقد مع المطاعم والكافتريات

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ونبه الى ضروة الاسراع فى خلق بدائل لتوفير خبز المطاعم بالطرق التجارية لتفادى المخلفات التى تحدث من بعض المخابز

واضاف ان من توصيات لجنة السياسات مراجعة تكلفة صناعة الخبز كل ثلاثة شهور نتيجة لاحداث متغيرات على اسعار مدخلات انتاج الخبز للمحافظة على الاوزان المتفق عليها

وابان ان سعر جوال الدقيق واصل المخبز حاليا 650 جنية و710 فى بعض مناطق الولاية الطرفية مقارنة 550 جنيه سابقا وبلغت جركانت الزيت ثلاثة الف و100 جنية مقارنة بمبلغ الف و900 جنية فى السابق كما وصل سعر كرتونة الخميرة ثلاثة الف و800 جنية مقارنة اثنين الف و700 جنية سابقا بجانب ارتفاع اسعار العمالة

واعرب عن امله فى مركزية توزيع الجازولين على المخابز التى تعمل به واحتياجات المخابز فى فترة انقطاع التيار الكهرائى

واكد الباقر على اهمية تكثيف الرقابة على الدقيق المدعوم لتفادى التسريب لاستخدامات اخرى مشيدا بالدور الرقابى لمباحث التمويل ولجان الخدمات والتغير

واكد على توفير دقيق الخبز المدعوم لولاية الخرطوم خلال عطلة الضحى المبارك