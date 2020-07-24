إيران تحمل أمريكا المسؤولية عن حادث طائرة “ماهان” وتستعد للرد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنها ستدرس تفاصيل حادثة طائرة “ماهان” المدنية لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية بعد اكتمال جميع المعلومات.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في رسالة إلى السفير السويسري لدى طهران، إن “أي حادثة ستقع لطائرة ركاب ماهان في طريق العودة ستتحمل أمريكا مسؤوليتها كاملة”.

ولفتت الخارجية إلى أنها أبلغت مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد روانتشي، وبدوره أعلم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أي حادثة تتعرض لها الطائرة أثناء رجوعها أدراجها إلى العاصمة.

هذا وأكد طيار طائرة الركاب الإيرانية، التابعة لشركة “ماهان”، أن الطائرات العسكرية التي اعترضت الطائرة كانت أمريكية.

وجاء في تصريح الطيار للتلفزيون الإيراني: “كانت الطائرة التي اقتربت مننا بشكل خطير وشكلت تهديد لنا أمريكية لأنني تواصلت مع طياري المقاتلات وعرفوا أنفسهم على أنهم أمريكيون”.

كما أعلن مطار بيروت الدولي، أن عدداً من ركاب الطائرة الإيرانية التي هبطت في مطار بيروت إثر تعرضها لمضايقات جوية من قبل طيران حربي لم يعرف حتى الآن هويته، تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة للهبوط الاضطراري الذي قام به قائدها.