الموسيقار محمد الأمين يعود إلى البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاد إلى البلاد فجر اليوم الخميس الموسيقار محمد الأمين قادما من لندن بعد أن قضى هناك اجازة إجبارية تعدت ال خمسة شهور بسبب إيقاف حركة الطيران في معظم مطارات العالم، وعاد معه في نفس الطائرة الموسيقار بروف الفاتح حسين قادما من لندن وكان في استقبالهما بمطار الخرطوم المخرج شكرالله خلف الله.

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