مقاتلات أمريكية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق دمشق وإصابة بعض الركاب!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعترضت طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الأمريكي طائرة ركاب تابعة لشركة النقل الجوي الإيرانية “ماهان آير” كانت متوجهة من طهران إلى بيروت، وذلك فوق الأجواء السورية. أكدت ذلك وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وبحسب بيان الوكالة، فقد أصيب عدد من ركاب الطائرة بجروح نتيجة الارتفاع والانخفاض المفاجئ للطائرة.

​وكانت التقارير الأولية تشير إلى أن المقاتلات إسرائيلية، ولكن التلفزيون الإيراني أكد أن المقاتلات التي اعترضت الطائرة كانت أمريكية وليست إسرائيلية.

ونفى الجيش الإسرائيلي في بيان له أن تكون الطائرات التي شاركت في حادثة الطائرة الإيرانية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

كما أكد قائد طائرة الركاب الإيرانية، عبر التلفزيون الإيراني، أن المقاتلة التي اقتربت من طائرته كانت أمريكية.

وأضاف أنه تواصل مع قادة المقاتلات، حيث عرفوا عن أنفسهم على أنهم أمريكيون.

وأعلن مطار بيروت الدولي، مساء اليوم الخميس، أن عدداً من ركاب الطائرة الإيرانية، التي هبطت في مطار بيروت، على إثر تعرضها لمضايقات جوية من قبل طيران حربي لم يعرف حتى الآن هويته، تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة للهبوط الاضطراري الذي قام به قبطانها.

وقال رئيس مطار بيروت فادي الحسن، في تصريح صحافي، إن “الطائرة هبطت في مطار بيروت عند الساعة الثامنة والنصف (بالتوقيت المحلي) وغادر جميع الركاب والجروح بسيطة جراء الهبوط السريع والهلع وهناك مسن وضعه مستقر”.

في المقابل، قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إنه “لا يوجد جرحى بين ركاب الطائرة الإيرانية”، بحسب ما نقلت عنه قناة “الجديد” اللبنانية.