جهاز المغتربين : ( 25 ) مليار دولار حجم رأس المال...

الخليج 365 :

أكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الاستاذ مكين حامد تيراب ، سعي الجهاز لتأسيس نمط جديد للعلاقة بين الجهاز والسودانيين بالخارج من خلال تقديم الخدمات المثلى لهم بالصورة التي تسهم في تغيير المفاهيم السالبة لديهم تجاه جهاز المغتربين جاء ذلك لدى لقائه المهندس عبد الله عبد المعروف مدير مجموعة جياد للصناعات الهندسية ، وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة السودانيين بالخارج ، وابان مكين ان الجهاز يطمح الى تأسيس شراكات استراتيجية لخدمة المغتربين والمهاجرين السودانيين في كافة المجالات سيما التعليم والصحة والاسكان والاستثمار باعتبارها القطاعات الأهم التي تمثل هما مشتركا لدى السودانيين بالخارج وأوضح الامين العام لجهاز المغتربين ان تحقيق الحد الادنى من تلك الخدمات على الاقل في المرحلة الحالية ، يمثل مفتاح الثقة بين الدولة والمغترب مما يمكن من فتح نوافذ يستطيع الجهاز من خلالها استقطاب ما يربو عن ( 25 ) مليار دولار هي حجم رأس المال السوداني المهاجر بما يعود بالمنفعة المشتركة بين الدولة والمغتربين من جهته اكد المهندس عبد الله عبد المعروف مدير مجموعة جياد للصناعات الهندسية توفر الارادة لتحقيق الاهداف المشتركة بين الجانبين بما يعود بالنفع على قطاعات السودانيين بالخارج ويلبي احتياجات الوطنية بجودة عالية وامتيازات خاصة وتكلفة اقل.