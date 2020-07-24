تصريحات مخيفة عن معوقات تواجه الزراعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كونت لجنة الموسم الزراعي الصيفي بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية برئاسة وزير وزارة الزراعة والموارد الطبيعية المكلف عبدالقادر تركاوي والمدراء العاملين بالوزارة والجهات ذات الصلة لمناقشة سير الموسم وتقديم تقرير مفصل عن سير الموسم لجميع الولايات ودورهم بالمتابعة بجانب سير الأداء بالمشاريع الزراعية وبعض الولايات تمهيداً إلى المؤتمر الاقتصادي الزراعي والذي سوف يعقد في منتصف سبتمبر 2020 مستصحباً كل المعوقات التي تواجه الزراعة في السودان وإيجاد حل جذري يجعل السودان من أوائل الدول التي تؤمن الغذاء للعالم. وقدمت وزير الانتاج الزراعي بولاية سنار أسماء عثمان تقرير شامل عن سير الموسم في الولاية ووقفت على أهم المشاكل والتي تتمثل في قلة الجازولين والتقاوي مشيرة الى بعض المشاكل الزراعة التعاقدية منوهة إلى مراجعة المشاريع التي تتبع لولاية سنار. ولفتت إلى أن الوزارة وضعت آلية لتوزيع الوقود وتحتاج إلى تقاوي، وقالت إن عدم انسياب النيل في بعض المناطق يعتبر السبب الأساسي في عدم انتظام الزراعة. وأكدت مدير غرفة العمليات بالوزارة أمال مرجان أن المشاريع المطرية بدأت الزراعة بها ولكن قلة الأمطار وعدم انتظامها يثير مخاوف المزارعين بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف عمليات الزراعة لافتة إلى المشاكل الأمنية ببعض مناطق دارفور.