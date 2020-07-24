مكافحة المخدرات تفكك عدد3 شبكات وتضبط (2099) قندول بنقو

تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من تفكيك 3شبكات إجرامية تهرب البنقو بولايات شرق دارفور وشمال كردفان والخرطوم وشرعت في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين.

وقال مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة حقوقي/ سامي حامد حريز في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان هذة الإنجازات تاتي في سياق إنفاذ خطط الادارة الراتبة في مواجهة الأنشطة الإجرامية للشبكات بتكثيف المتابعة الميدانية ورصد حركة تهريب المخدرات والاتجار فيها ونقلها عبر المدن والمحليات باتباع أساليب إخفاء احترافية موضحا أن منسوبي ادارته دائما يتقدمون الشبكات الإجرامية في الجاهزية

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والاستعداد لإفشال الخطط التي تنتهجها العصابات مبينا أن ادارته بولاية شرق دارفور وبناء علي معلومات مؤكدة نصبت كمينا ناجحا لشبكة تهرب البنقو وضبطت متهما وبحوزته عدد 246 قندول بنقو وذلك بمدخل بوابة الفردوس بمدينة الضعين ودون ضده بلاغ تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة الضعين وأضاف اللواء حريز ان ادارته بولاية شمال كردفان رصدت متهما وبحوزته جوال معبأ بالمخدرات وحاول خداع الفريق الميداني والهروب خارج الولاية الا ان منسوبي الإدارة بمهنيتهم استطاعوا وضع حد لنشاطه الإجرامي وقطع الطريق على رحلة هروبه وتم ضبطه وبحوزته عدد 1360قندول بنقو وذلك بمنطقة الازيرقاب بمحلية الرهد تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا بقسم شرطة الرهد .

وبحسب صحيفة الجريدة، تمكنت فرعية بحري من الايقاع بشبكة تهرب البنقو عبر وسائل النقل بين الأحياء السكنية حيث تم ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما عدد 493 قندول بنقو تم إخفائها برقشة تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا بقسم شرطة المدينة بحري .

وجدد مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات تحذيرات ادارته من خطورة تعاطي المخدرات على الصحة العامة وصحة المتعاطي بجانب الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)