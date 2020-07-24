مقتل وجرح 26 مواطنا بولاية جنوب دارفور

سقط 26 من مواطني قرية أبو دوس التابعة لمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور بين قتيل وجريج في هجوم من قبل مجموعات مسلحة، وأكدت مصادر محلية مقتل 7 وجرح 19 من مواطني القرية التي تقع جنوب نيالا عاصمة الولاية بحوالي 100 كيلومتر.

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وشهدت المنطقة الواقعة جنوب نيالا نزاعات أهلية متكررة، أودت بحياة العشرات من المواطنين، ووقع الهجوم أمس بينما تجري جلسات صلح اهلية بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات، ولم تؤكد المصادر التي تحدث لـ” صحيفة الجريدة” هوية المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)