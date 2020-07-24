قوي إعلان الحرية والتغيير: بيان حول تعيين والي مدني للولاية

قوي إعلان الحرية والتغيير – تنسيقية غرب دارفور

بيان حول تعيين والي مدني للولاية

في البدء نترحم على أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين بذلوا دمائهم وأرواحهم رخيصة في سبيل أن تسود قيم الحرية والسلام والعدالة ربوع الوطن ، أيضاً نترحم على جميع من سقطوا في الأحداث المؤسفة الأخيرة بكل من مستري و الجنينة نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة والقبول الحسن.

ونسأله تعالى أن يمن على بلادنا بنعمة الأمن و الاستقرار وأن يوفق حكومة الثورة في إنجاز اهداف الثورة على أكمل وجه إنه القادر على ذلك.

*مواطني ولاية غرب دارفور*

ترحب قوي إعلان الحرية والتغيير تنسيقية غرب دارفور بقرار السيد رئيس الوزراء القاضي بتعيين الاستاذ محمد عبدالله الدومة والياً للولاية والذي يأتي في إطار استكمال هياكل الحكم الانتقالي واستجابة لمطالب الشارع ، ونحن إذ نرحب بهذا القرار الذي يأتي استجابة وإحتراماً لخيارات قوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية والتي توافقت على ترشيح الاستاذ محمد عبدالله الدومة مرشحاً وحيداً لمنصب الوالي وقد لاقت الخطوة إشادة واستحسان من قبل قوي إعلان الحرية والتغيير على مستوي المركز و الولايات الاخرى.

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تدعو تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير جميع قوي الثورة و التنظيمات المدنية والادارة الأهلية وكل الحادبين على مصلحة الولاية بالوقوف صفاً واحداً بجانب الوالي من أجل النهوض بالولاية وإشاعة السلم الأهلي الذي يُعد اولى مطلوبات التنمية والنهوض ، كما نناشد اهلنا بجميع مكوناتهم بضرورة تحكيم صوت العقل والتحلي بالحكمة عند التعامل مع الاحداث المختلفة التي تفتعل بواسطة أعداء السلام و الاستقرار من سواقط النظام البائد وحلفائهم الذين يسعون إلى الاستثمار في الفتنة والعودة إلى المشهد السياسي عبر بوابات القبلية النتنة ولكن هيهات لأن مواطني غرب دارفور أصبحوا أكثر وعياً.

*مواطني ولاية غرب دارفور*

تؤكد التنسيقية على سعيها الدؤوب تجاه احداث التغيير تحقيقاً لأهداف الثورة وأنها على استعداد للتعاون مع الوالي الجديد من أجل تحقيق السلام المجتمعي والنهوض التنموي للولاية وطي صفحة الماضي والتأسيس لعهد جديد يعكس التنوع الاجتماعي الموجود بالولاية بحيث يرى الجميع صورتهم في مرآة الولاية.

#تعيين_الولاة_المدنيين

اللجنة الإعلامية تنسيقية غرب دارفور

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٠

الخرطوم(أخبار الخليج 365)