تعرف على شروط حزب الامة القومي للموافقة على تعيين الولاة

حزب الأمة القومي وضع أربعة شروط للموافقة على موضوع تعيينات الولاة وفق ما ورد عن (صحيفة صوت الأمة):- أولا: قبل كل شي يتم اصدار تشريعات تحدد صلاحيات ومهام الولاة.. ثانيا: يشترط في الوالي النزاهة والعدالة والكفاءة والقبول الجماهيري.. ثالثا: Advertisements مراعاة خصوصية ولاية الخرطوم باعتبارها حكومة توازي مجلس الوزراء وابعادها من المحاصصة. رابعا: الولايات التي توجد فيها الحروب يجب أن يتم التوافق عليها بالإجماع اضافة لولاية القضارف كولاية تماس ملتهب. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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