ماهى شروط حزب الامة القومي للموافقة على تعيين الولاة

التاريخ: 24-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة حزب الأمة القومي وضع أربعة شروط للموافقة على موضوع تعيينات الولاة:- وفق صحيفة صوت الامة وهى اولا:- قبل كل شي يتم اصدار تشريعات تحدد صلاحيات ومهام الولاة.. ثانيا:- Advertisements يشترط في الوالي النزاهة والعدالة والكفاءة والقبول الجماهيري.. ثالثا:- مراعاة خصوصية ولاية الخرطوم باعتبارها حكومة توازي مجلس الوزراء وابعادها من المحاصصة. رابعا:- الولايات التي توجد فيها الحروب يجب أن يتم التوافق عليها بالإجماع اضافة لولاية القضارف كولاية تماس ملتهب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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