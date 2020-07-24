إقتصاديون : حديث رئيس الوزراء بشأن رفع الدعم رسم صورة قاتمة

قال خبراء إقتصاديون ان حديث رئيس الوزراء بشأن عزم الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات بصورة متدرجة أحبط السودانيين ورسم صورة قاتمة لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي في مقبل الأيام.

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وأوضح د. عادل الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي ان رفع الدعم عن البنزين والجازولين سيؤدي الي إرتفاع في أسعار السلع الأساسية للمواطنين نتيجة الارتفاع الذي سيحدث في تكلفة النقل والترحيل مبيناً أن رئيس الوزراء بدلاََ من أن يطمئن المواطنين على إستقرار معاشهم، أقلق مضاجعهم من خلال التصريحات التي أطلقها في مؤتمره الصحفي الذي عقده امس الأربعاء بمقر مجلس الوزراء والذي أعلن فيه مضى الحكومة تدريجياً في رفع الدعم عن المحروقات والذي قال أنه يخلق تشوهاََ في الإقتصاد القومي.

وطالب الدومة وفق صحيفة أخر لحظة حكومة حمدوك بالبحث عن حلول إقتصادية عملية لإزالة التشوهات في الإقتصاد دون اللجوء للحلول السهلة مثل رفع الدعم باعتباره يمس بصورة مباشرة حياة المواطنين داعياً إلى ضرورة أن تلتفت الحكومة للحلول التي تحتاج إلى جهد مثل زيادة الإنتاج من خلال دعم القطاعات الإنتاجية خاصة في المجالات التي يتميز فيها السودان بميزات نسبية مثل الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن.

من جانبه اشار الأستاذ محمود محمد زين الخبير في النظم المالية والمحاسبية الي التصريحات السابقة التي كان قد أطلقها رئيس الوزراء وأكد فيها عدم نية الحكومة رفع الدعم عن السلع مبيناً أن حديثه أمس في المؤتمر الصحفي أكد ان حمدوك بلا ذاكرة او انه غض الطرف عن وعوده السابقة لأسباب يعرفها هو وقال انه بهذه الخطوة يفقد رئيس الوزراء ثقة الناس فيه وفي حكومته الانتقالية لأن كل الوعود التي أطلقها لم يتم تنفيذها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )