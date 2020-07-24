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صورة مذهلة لأحد ضحايا كورونا يبدو فيها كأنه من كوكب آخر

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صورة مذهلة لأحد ضحايا كورونا يبدو فيها كأنه من كوكب آخر

يقول ملتقط الصورة، وهو الإندونيسي Joshua Irwandi البالغ 28 سنة، إن تصوير ضحايا المستجد “كان أكثر مهمة مخيفة ومزعجة قمت بها للآن. اعتقدت أن ما حدث لمن صوّرته يمكن أن يحدث أيضا لمن أحبهم، للناس الذين نحبهم جميعا” وهو تعبير رافق الصورة التي انتشر خبرها في وسائل إعلامية بمعظم العالم، والتقطها ارواندي مع صور أخرى ستنشرها مجلة National Geographic ضمن تقرير بعددها عن أغسطس المقبل، ومعظمه عما أحدثه الفيروس في أكبر دولة إسلامية بعدد السكان البالغين 270 مليون نسمة.

 

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صورة الجثة الممدة والملفوفة بنايلون بلاستيكي مقوّى، بدا معه صاحبها كأنه كائن فضائي من كوكب غير الأرض، أو مومياء فرعونية بمتحف مصري، نالت إعجابا بمئات الآلاف في موقع Instagram وحده، إلا أنها أثارت ردود فعل مختلفة بوسائل إعلامية زارت “العربية.نت” مواقعها، كما انتقل الجدل بشأنها إلى مواقع التواصل.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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