شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. بسبب أزمة المواصلات استاذ سوداني يصل المدرسة راكباً على ظهر “حمار” من أجل اللحاق بجلسة الامتحان

تصدرت صورة معلم سوداني وصل المدرسة على ظهر “حمار” المشهد على السوشيال ميديا, وحققت صورة المعلم الذي وجد الاشادة والتقدير والاحترام شهرة واسعة وأصبحت من ضمن الصور الأكثر تداولاً ومشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 يقول ناشر الصورة وهو أحد الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (هذه الصورة للأستاذ عطا، وهو مراقباً لامتحانات شهادة الأساس ولاية كسلا بقرية قريقس، لم يجد مواصلات بسبب الأمطار، أضطر ركب” حمار” جاء به إلى المدرسة وهذا هو الفرق بين المعلم وباقي الموظفين.).

وتابع الناشط حديثه الذي نقله عنه محرر موقع النيلين: ( الثورة عارفة قيمة المعلم لذا اكرمته عشان كده لابد أن تُرفع القبعات للمعلمين والمعلمات أين ماكانوا وحيث ماوجدوا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)