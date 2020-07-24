التاريخ: 24-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements نظم بمقر الامم المتحدة احتفال مراسمي مصغر بمناسبة توقيع حكومة السودان على معاهدة حظر الأسلحة النووية حيث وقع السفيرعمر محمد أحمد صديق المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك على المعاهدة في حضورالسيد ديفيد نانوبولوس رئيس شعبة المعاهدات بإدارة الشئون القانونية بالأمم المتحدة بالإنابة الجدير بالذكر بحسب ( سونا) أن معاهدة حظر الأسلحة النووية( T P N W ) هي أول اتفاقية دولية للإلزام القانوني بحظر الأسلحة النووية على نحو شامل؛ بهدف المضي نحو القضاء التام على هذه الأسلحة مُررت هذه المعاهدة يوم ٧ يوليو ٢٠١٧م وتحتاج هذه المعاهدة توقيع وتصديق ٥٠ دولة على الأقل حتى تُطبق وبحلول ٢٢ يوليو ٢٠٢٠م صادقت ٤٠ دولة على هذه المعاهدة ؛ووقعت عليها ٨١ وأصبح السودان الدولة رقم ٨٢. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يصادق على معاهدة حظر الأسلحة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.