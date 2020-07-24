صورة لمارسيل خليفة بالمشفى تصدم جمهوره

أجرى الفنان اللبناني المعروف مارسيل خليفة عملية جراحية في القلب، في إحدى المستشفيات بمدينة سيدني الأسترالية، وفقما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الخميس.

ونقل خليفة (70 عاما) المؤلف الموسيقي والمطرب وعازف العود، بحسب سكاى نيوز على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات في أستراليا، إثر وعكة صحية ألمت به مؤخرا.

وأظهرت الفحوص التي أجريت للفنان اللبناني وجود انسداد في بعض شرايين القلب، الأمر الذي دفع الأطباء إلى إجراء عملية جراحية له تكللت بالنجاح.

وبدأ خليفة يشعر بآلام في الصدر خلال ممارسته الرياضة، ومع زيادة الألم اتصل بطبيبه الذي حوّله بدوره إلى مستشفى مختص بأمراض القلب.

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وطمأن خليفة جمهوره قائلا: “عززنا الشرايين التي تضخ حبا وفرحا ودما للقلب”، وفقما ذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية.

وعرف مارسيل خليفة، وهو من مواليد 1950، بأغانيه ذات الطابع الوطني، وكثيرا ما دمج في أغانيه ومعزوفاته بين الموسيقى العربية والآلات الغربية.

ومن أبرز أغاني خليفة “منتصب القامة أمشي” و”أحن إلى خبز أمي”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )