العثور على مقبرة جماعية يُرجح لضباط حركة (28) رمضان

التاريخ: 23-يوليو-2020
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تم الكشف اليوم عن العثور على مقبرة جماعية في السودان يرجح ان تكون هي المقبرة التي وريت فيها جثامين الضباط الذين تم اعدامهم، عام 1990، والمعروفة بـ”حركة ضباط حركة 28 رمضان.
واعلن النائب العام السوداني في تعميم صحفي الخميس، عن تمكن النيابة العامة من العثور على مقبرة جماعية تشير البينات إلى انها من الراجح لجثامين 28 ضابطاً.
وذلك عقب جهد استمر لمدة 3 أسابيع تمكنت النيابة عبر فريق مهني مميز مكونا من 23 خبيرا من المتخصصين في المجالات المختلفة من انجاز المهمة واكد النائب العام بحسب صحيفة السوداني أن هذا لن يمر دون محاكمة عادلة تأسيساً لعدم الافلات من العقاب “وفق البيان”
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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