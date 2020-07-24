سقوط ثلاثة شبكات اجرامية بقبضة مكافحة المخدرات

نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تفكيك 3 شبكات إجرامية تهرب البنقو بولايات شرق دارفور وشمال كردفان والخرطوم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتورطين.

وقال اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان هذه الإنجازات تاتي في سياق إنفاذ خطط الادارة الراتبة في مواجهة الأنشطة الإجرامية للشبكات بتكثيف المتابعة الميدانية ورصد حركة تهريب المخدرات والاتجار فيها ونقلها عبر المدن والمحليات باتباع أساليب إخفاء احترافية موضحا أن منسوبي ادارته دائما يتقدمون الشبكات الإجرامية في الجاهزية والاستعداد لإفشال الخطط التي تنتهجها العصابات

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وقال بحسب وكالة السودان للانباء أن ادارته بولاية شرق دارفور وبناء علي معلومات موكدة نصبت كمينا ناجحا لشبكة تهرب البنقو وضبطت متهما وبحوزته عدد 246 قندول بنقو وذلك بمدخل بوابة الفردوس بمدينة الضعين تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والموأثرات العقلية بقسم شرطة الضعين

وأضاف اللواء حريز ان ادارته بولاية شمال كردفان رصدت متهما وبحوزته جوال معبأ بالمخدرات وحاول خداع الفريق الميداني والهروب خارج الولاية الي ان منسوبي الإدارة بمهنيتهم استطاعوا وضع حد لنشاطه الإجرامي وقطع الطريق علي رحلة هروبه وتم ضبطه وبحوزته عدد 1360قندول بنقو وذلك بمنطقة الازيرقاب بمحلية الرهد تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا بقسم شرطة الرهد .

وبولاية الخرطوم تمكنت فرعية بحري من الايقاع بشبكة تهرب البنقو عبر وسائل النقل بين الأحياء السكنية حيث تم ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما عدد 493 قندول بنقو تم إخفائها برقشة تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا بقسم شرطة المدينة بحري .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )