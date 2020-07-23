شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عبرت الفنانة عوضية عذاب عن سعادتها بعودة الحياة التدريجية إلى العاصمة وقالت في تصريحات لمصادر: أنا سعيدة بعودة الحياة نسبياً للعاصمة وهذا يبعث فينا الأمل وأتمنى أن يتم قريباً إعلان السودان خال من وباء كورونا. وأشارت عوضية بحسب صحيفة المواكب، إلى أنها استغلت فترة الحظر في حفظ عشر أغنيات جديدة ستقوم بتقديمها تباعاً خلال الفترة القادمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عوضية عذاب: لدي أكثر من عشرة أغانيات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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