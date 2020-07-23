محمد عبدالماجد يكتب: فيلم البشير..الخائن قهوته دائماً (مظبوطة)!!

(1)

] لو ظهر الإمام الصادق المهدي في (فيلم هندي) فسوف ينصرف كليّا نحو إقناع بطلة الفيلم (الهندية) بأن حزب الأمة القومي يستحق حصة أخرى من (التعويضات) – سيجتهد الإمام لإقناع بطلة الفيلم ولو كلفه ذلك أن يقلب (الهوبة) سبع عشرة مرة في (النجيلة) على طريقة (شاروخان) في الفيلم الهندي (Dilwale)عندما وقع في حب بطلة العمل (كاجول).

] معلومة اكتسبناها من خبرة (مشاهدة) ومن (التسكع) على السينمات وهي أن (الخائن) في الفيلم دائما يظهر في المشاهد الأولى وهو يشرب قهوة (مظبوطة)، ويقرأ صحيفة حتى لا يثير حوله الشكوك!!.

(2)

] ظهر البشير في الجلسة الأولى لمحاكمة بعض المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الإنقاذ وهو يرتدي (ملابس السجن) – تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوره وهو بزي السجن، نقلا عن وكالات عالمية من بينها الوكالة الفرنسية.

] غير أن الأستاذ إسحاق فضل الله يرى غير ذلك، ويكتب أمس عن (بدلة السجن) التي ظهر بها البشير في محاكمته على انقلاب 30 يونيو 1989م (وصباح الثلاثاء القاعة تشهد الضربة الأولى قبل بداية الجلسة.. فالمتهمون يدخلون في هدوء.. والعيون ما تبحث عنه قبل كل شيء هو(هل يرتدي البشير ملابس السجن) مثلما كانت قحت تحلف بالطلاق على حدوث هذا – والعيون تجد البشير في بدلة سفاري رائعة).

] إسحاق يحسب أن دخول المتهمين لقاعة المحكمة (بهدوء) انتصارا لهم – أو هو (بطولة) – وهذا شأنكم أن تحسبوا ذلك من (معجزاتكم) في الدنيا.

] وإسحاق يكتب عن ملابس السجن التي ظهر بها البشير (والعيون تجد البشير في بدلة سفاري رائعة)… إن كانت (رائعة) فهذا يحسب لقحت وللحكومة الانتقالية وللمحكمة – لماذا الاعتراض والبكاء عليها وأنتم تصفونها بالروعة؟.

] أن وصلنا بكم الى هذه (القناعات) فإن لنا ان نهتف بأعلى صوتنا ونقول إن ثورة ديسمبر المجيدة تحقق في انتصاراتها فوق ما كنا نتخيل، وليس بعد أن تروا في بدلة السجن (روعة) شيء.

] في الفيلم الأمريكي –عندما تنهار عمارة من (70) طابقا – تأتي عربة (النجدة) لتسأل عن (خفير) العمارة لتحقق معه، وهو يرقد تحت الأنقاض ميتا.

(3)

] وإسحاق أمس يحدثنا بمتعة تجعلنا نقلب (الصحيفة) لنرى إن كنا نحملها بالمقلوب.

] وصلاح قوش الذي يكتب عنه إسحاق، تأتي أخباره في الأيام الماضية على ذلك النحو :

] صحيفة(السوداني) نقلاً عن مصادرها ، ذكرت أن أبرز المتهمين الهاربين، هم الفريق أول صلاح عبد الله ، مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق.

] خاطبت النيابة العامة الشرطة الدولية (الإنتربول) لاسترداد مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش، توطئة للتحقيق معه في بلاغ مدوّن ضده بنيابة الثراء الحرام، وذكرت مصادر مطلعة أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه حجزت على ممتلكات قوش وحساباته المصرفية بالبنوك، وقامت بحظره من السفر.

] تسلّمت النيابة العامة، ردًا رسميًا من السلطات المصرية يفيد بعدم وجود مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح قوش بأراضيها.

] حميدتي شدد على أن قوش (متورط في تمرد هيئة العمليات ولديه ضباط في الخدمة وخارج الخدمة للانقلاب على الوضع)… وهذا شيء يضع قوش في مواجهة لا قبل له بها مع حميدتي لا (قحت).

(4)

] رجل ملاحق بهذه الصورة – حد ان قيل إنه يخرج من بيته (متنكرا) يكتب عنه إسحاق (وقوش الذي يعض على ثأر أحمر.. يزور السودان للمرة الخامسة).. يتحدث إسحاق عن أربعة منها ونحن نقطع بأن الخمسة لا يمكن أن تقع إلا في (المنام)… ومنام إسحاق لا غيره.

] وإسحاق يكتب : (والسبت الأخير كان قوش يلتقي جهات عسكرية عليا ويلتقي جهة مدنية عليا(تصبح هي رئيس الوزراء القادم) ويلتقي مفاتيح حزبه الجديد والذي يعده لبعد قحت والاستعجال يعني أن قحت انتهت)…وهذا حتى في (منام) إسحاق لا يمكن أن يحدث!!.

] ويحدثنا إسحاق عن(سحور) قوش :(ولعل السحور الذي تناوله قوش مع بعضهم في كلية القادة والأركان في الزيارة الثالثة (وكانت الأطباق فيه هي القراصة والشواء) والذي يطير بعده الى تركيا وواشنطن. السحور هذا. لعله كان هو موضوع أنس قادة الإنقاذ أثناء جلسة المحكمة الثلاثاء 21 / 7 ).

] لو كنتم تعلمون كل هذه التفاصيل بما يحتويه (سحور) كلية القادة من مأكولات لما استطاع خليل إبراهيم أن يدخل أم درمان في وضح النهار. ولما تمكنت أمريكا من ضرب مصنع الشفاء في ضربة جوية. ولما استحل العدو الإسرائيلي الأجواء السودانية وقصفها حينما كان يقول (والي الخرطوم) إن الضربة الإسرائيلية كانت حريقاً بسبب (ماكينة لحام).

] أتعلمون كل ذلك يا إسحاق عن (السحور)؟..ووزير دفاعكم كان لا حول ولا قوة له غير (الدفاع بالنظر).

] وإسحاق يكتب : (وقوش يلتقي أحد أقربائه بعيدا عن بيته الملاصق لبيت بكري).. والحديث عن قوش هنا حديث (مطلق) …والحديث عن أحد أقربائه(مطلق).. والحديث عن المكان بعيدا عن بيته الملاصق لبيت بكري (مطلق)…مثل أن يحدثكم رجل عن (سمكة) في قاع النيل ..(شعرها) إن وجد (قرقديا) ، وإحدى عينيها(عوراء) وفصيلة دمها (O+) وجدتها من ناحية الأم (عصبية)، ونسلها يعود إلى أصول (فرعونية) عندما انشق البحر..هذه السمكة تعاني من (الإمساك)..وعندما تسبح في الماء تلحظ في سبحها (عرجا) بيناً.

(5)

] بغم /

] بعد كلام إسحاق عن(سحور) قوش وكلام الطيب مصطفى عن أن البرهان (مسحور)..آن لقحت أن تمد رجليها.

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صحيفة الانتباهة