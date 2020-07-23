قحت تحذر: تحرير أسعار الوقود سيوصل الشعب إلى مرحلة خطيرة من عدم الاحتمال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير رفضها للسياسات الاقتصادية التي تبناها الجهاز التنفيذي بصورة متدرجة وقالت إنها شبيهة بالسياسات التي حاول تطبيقها وزير المالية السابق وأنها بهذا الشكل تطبيق لروشتة البنك الدولي. وطالب بيان أصدرته اللجنة اليوم الخميس بتطبيق برنامج السياسات البديلة الذي قدمته قوى الحرية والتغيير للحكومة فى أكتوبر ٢٠١٩م وما تمخص عنه من بدائل طرحتها اللجنة في مذكرة البدائل المعدلة التي قال البيان أنها سلمت لوزيرة المالية المكلفة. وقال البيان إن هذه السياسات تعني تحريراً كاملاً لأسعار الوقود وبالتالي إنعكاس ذلك سلباً على حياة الناس ومواصلاتهم ومعاشهم وأنها تقود أيضاً إلى تعويم سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مما يقود إلى تدهور قيمة العملة الوطنية. وأكد البيان الذي استعرض السياسات الحكومية ومآلات تنفيذها، بأن المطلوب هو إلغاء سياسات وزارة المالية التي إتبعتها في عهد الوزير السابق وإنتهاج سياسة مغايرة بغرض معالجة الوضع المعيشي للشعب. ونبه البيان بأن السير في نفس سياسات وزارة المالية السابقة يعني الوصول بالشعب إلى مرحلة خطيرة من عدم القدرة على الاحتمال.