وزيرالزراعة: مشاكل الري ستحل قبل نهاية الشهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد وزيرالزراعة المكلف عبد القادر تركاوي، حل الإشكالات الخاصة بالوقود في كل الولايات، وأشار إلى انسيابه بصورة جيدة لكل المشاريع، و قطع بأن إشكالات الري في طريقها للحل بالتنسيق مع وزارة الري، وتوقع تركاوي لـ(آخرلحظة) أمس، تذليل كل العقبات قبل نهاية هذا الشهر، وقال إن وزارة الري ستتعاقد مع بعض الشركات لتنظيف قنوات الري خلال الأيام القادمة، وأضاف أن التقاوي تم توفيرها بنسبة (85%) لكل الولايات وتابع أن (65%) من الأسمدة موجودة حسب تأكيدات البنك الزراعي، وأبان أن المتبقي سيتم توفيره من السوق المحلي أو بالاستيراد عبر التبادل السلعي أو أي وسائل أخرى، ونوه إلى أن المساحات المستهدفة هذا العام (8.62) مليون فدان.

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