منظمة الصحة العالمية ترصد “انتقالا مكثفا” لفيروس كورونا في دول قليلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسويس، اليوم الخميس، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ترصد انتقالا مكثفا لفيروس كورونا في عدد قليل نسبيا من البلدان.

وقال في إفادة افتراضية في جنيف “لا نزال نرى انتقالا مكثفا في مجموعة صغيرة نسبيا من البلدان… ثلثا الحالات جميعها من عشر دول. قرابة نصف جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن من ثلاث دول فقط”.

وأضاف أنه لمجرد أن مستوى الحالات ربما يكون منخفضا في منطقة ما فهذا لا يعني تخليها عن الحذر. وقال “اعرف وضعك – هل تعرف عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها أمس حيث تعيش؟ هل تعرف كيف تجد هذه المعلومات؟ هل تعرف كيف تقلل من تعرضك لحظر الإصابة؟”.

وسجلت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت الماضي، زيادة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، على مستوى العالم، ، حيث بلغت الإصابات 259848 حالة خلال 24 ساعة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 14.1 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 602 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.