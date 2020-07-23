قطر تصدر بيانا عاجلا بشأن “الأزمة الخليجية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: جددت قطر، اليوم الخميس، التمسك بحل الأزمة الخليجية مع دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط.

وحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا” أكدت قطر أن “الحصار الذي تواجهه منذ 3 سنوات حصارا جائرا وإجراءات غير قانونية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

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