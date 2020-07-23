الحرس الثوري يحدد هوية الشخص المسؤول عن تفجير موقع “نطنز” النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، إن الحرس الثوري الإيراني حصل على معلومات حدد فيها هوية الشخص الذي تسبب بانفجار محطة “نطنز” النووية وسط البلاد، الذي وقع في 2 يوليو/ تموز الجاري.

وحسب القنوات الإيرانية، فإن “إرشاد كريمي الذي كان مقاولا لسنوات عديدة ومسؤولا عن إطلاق دورة تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز النووية في محافظة أصفهان وسط البلاد، هو الشخص المتورط بالتفجير”.

وأضافت أن “إرشاد كريمي قام بتفجير قاعة الطرد المركزي مع فريقه، وتسبب في أضرار كبيرة للصناعة النووية في البلاد وكذلك هيبة النظام”، مشيرة إلى أن “كريمي كان مؤيدا من قبل وكالة مخابرات أصفهان للعمل كمقاول في محطة نطنز النووية”.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب جواد كريمي قدوسي، كشف سبب انفجار موقع “نطنز” النووي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن قدوسي، قوله إن “الاستنتاج النهائي لدينا هو أن الاختراق الأمني وتخطي الحواجز الأمنية تسبب في وقوع حادث نطنز”. ونفى قدوسي، الذي زار في وقت سابق موقع نطنز برفقة أعضاء آخرين من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، وجود “جسم مشبوه أصاب الموقع من خارج المنشأة”، قائلا إنه “لو كان الاستهداف من خارج الموقع لوجدت قطع متبقية، لكن التحقيقات لم تظهر وجود شيء على الإطلاق”.