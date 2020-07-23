التاريخ: 23-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة التهم حريق عربة صالون بمدخل جسر المك نمر عند تقاطع الجمهورية الخميس جراء التماس كهربائي وقال شهود عيان أن ميكانيكى كان يعمل فى اصلاح عطل بالسيارة عند حدوث الاشتعال Advertisements وأوضح احد افراد الشرطة بموقع الحادث لمراسل ( أخبار الخليج 365 ) أن العربة احترقت تماما بفعل تاخر وصول عربة الاطفاء للمكان حيث تطلب ذلك نحو 35 دقيقة بفعل الزحام بشوارع الخرطوم وقامت قوة الدفاع المدنى بالسيطرة على النيران وتامين الوضع ولم يصاب اى شخص جراء الحادث .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل بالصور : حريق يلتهم عربة بالكامل بمدخل جسر المك نمر و العناية الإلهية كانت حاضرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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