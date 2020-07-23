ناشطون يهاجمون إعلامية مشهورة بسبب ملابسها !

انتقد ناشطون عبر مواقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك) الإعلامية إسراء سليمان طريقتها في تقديم البرامج بالأضافة إلى إرتداها ملابس غير مناسبة مع الشخصية التي تقوم بمحاورتها . وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365) فقد انتقد بعض الأشخاص الاعلاميه اسراء في طريقة لبسها والمكيب الذي ظهرت به وهي باستضافة رجل دين. Advertisements وطالب الناشطون الإعلاميات السودانيات باحترام الطرح الذي يقمن بتقديمهو للمشاهدين واضافو قائلين لمن يكون الكلام عن الدين و عن سيرة المصطفي عليه أفضل الصلاة والسلام، بلاش لبس أوفر. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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