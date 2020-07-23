احتجاجات ومتاريس بالبحر الأحمر مواطنوهيا يغلقون الطريق القومي احتجاجاً على تردي الخدمات

أغلق مواطنو محلية هيا ولجان المقاومة بالمحلية بولاية البحر الأحمر، الطريق القومي احتجاجاً على تردي الخدمات بالمنطقة، وعدم توفر المياه وانقطاع التيار الكهربائي، وأعلن المحتجون التصعيد بإغلاق الطريق القومي، غير أن لهم مطالب أخرى منها تأسيس وحدة تهاميم الإدارية، وافتتاح مستشفى تهاميم.
يذكر أن ولاية البحر الأحمر و بحسب صحيفة أخر لحظة ظلت ولفترة طويلة تعاني من أزمات متتالية في المياه والكهرباء والخبز والوقود، مما أدى لتنامي ظاهرة الاحتجاجات المتكررة بعدة مناطق بالولاية
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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