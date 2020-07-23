ناظر عموم الجعليين ينفي (الشائعة)

نفى صلاح ابراهيم حاج محمد ناظر عموم الجعليين صحة الخبر الذي تناولته بعض الأوساط حول رفضه تعيين الدكتوره أمنه والياََ لولاية نهر النيل وذكر وفق صحيفة اليوم التالي أنه يعي تماماََ دور المرأه وأكد أن هذا التصريح غير صحيح ومدسوس والدكتورة آمنة شخصية ممتازة وقوية وأمينة وأتمنى لها النجاح لخدمة أهل الولاية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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