عاجل: إغلاق الكباري بولاية الخرطوم من مساء اليوم لإشعار آخر

اعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم، إغلاق الكباري بالولاية من الساعة الثانية عشر من مساء اليوم الخميس وحتى إشعار آخر وحددت وفق صحيفة السوداني “كوبري النيل الأبيض الحديدي، النيل الازرق الحديدي وكوبري المك نمر”. لدواعٍ أمنية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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