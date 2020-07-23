أعلن دعمه للقرار وبارك الخطوة الهلال: لجنة المسابقات انتصرت لنفسها وعدالة المنافسة

التاريخ: 23-يوليو-2020
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رحّب نادي الهلال بمقترح لجنة المسابقات باستئناف الدوري الممتاز بنظام الذهاب والإياب في الخرطوم، معتبرًا أنّ ذلك أعاد العدالة للمنافسة وقال مدير الكرة بنادي الهلال، خالد الزومة، في تصريح لموقع ”باج نيوز”، إنّ اللجنة المنظمّة انتصرت لنفسها وعدالة المنافسة، وأنّ قرارها الأخير أعاد الاتحاد لجادة الطريق.
و”الثلاثاء”، أمنّت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة وفق صحيفة السوداني على خوض المباريات المتبقية في الدوري الممتاز بنظام التجميع في ولاية الخرطوم، في انتظار الموافقة النهائية من مجلس الإدارة.
وأوضح الزومة أنّ القرار جيّد نوعًا ما، وأنّهم يرحبّون به لأنّ ما حدث سابقًا من مقترحاتٍ كانت متخبطة وأضاف” أعتقد أنّه لم يكن هناك سببًا للتخبّط في اتحاد الكرة خلال الفترة السابقة، والنتائج كانت واضحة للعيان والدليل الهرجلة الكبيرة التي تضرّرت منها الأندية” .ومن المقرّر أنّ تعاود منافسة الدوري الممتاز الدوران من جديد في الخامس عشر من أغسطس القادم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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