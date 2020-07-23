الخميس 23 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 11 ألفًا و237 إصابة.

وذكرت الوزارة،-فى بيان لها، اليوم الخميس- أنه تم تسجيل وفاتين جديدتين ليبلغ إجمالى الوفيات 708 حالات وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بيان جديد بشأن عدد مصابي ووفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.