مفرح يؤكد لأهالي فتابرنو حرص حكومة الثورة على تحقيق العدالة للناس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا وزير الشئون الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح أهالي منطقة فتابرنو الى نبذ العصبية والعنف والتسامح من أجل بناء دولة الحرية والعدالة وقال لدى مخاطبته اليوم المعتصمين بفتابرنو إن بناء السودان والنهوض به يتم بالمحبة والسلام والأمن وليس بالفتن أو الكراهية.

و أكد مفرح حرص حكومة الثورة على تحقيق العدالة للناس ومنحهم حقوقهم ، مؤكداً أن توفير الأمن والخدمات من واجبات الحكومة، حاثاً المواطنين بالمنطقة بقبول الآخر والتسامح والاتحاد من أجل تنمية المنطقة وتربية النشء على قيم الحق والعدالة ورفض الظلم.

ودعا مفرح أبناء منطقة فتابرنو في المهجر الى المساهمة في تنمية المنطقة.