تجمع المهنيين: مثول البشير وشركائه أمام المحكمة هي خطوة مهمة في اتجاه إنفاذ العدالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال تجمع المهنيين إن مثول البشير وشركائه أمام المحكمة هي خطوة مهمة في اتجاه إنفاذ العدالة وعدم الافلات من العقوبة، وأضاف التجمع فى بيان أمس أن ظهور المخلوع عمر البشير وطغمته أمام العدالة، ورؤيتهم داخل قفص الاتهام، لهو لحظة انتظرتها جماهير شعبنا لعقود، وإقرار مهم بأن كل نظم الظلم والقهر زائلة لا محالة، وألا صوت يعلو على إرادة الشعب مصدر كل السلطات.

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