الصحة: تسجيل 135 اصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، تسجيل (13) حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، و(135) إصابة، و(109) حالات تعافي.

وأوضح التقرير الوبائي للفترة من الجمعة 17 يوليو إلى الثلاثاء 21 يوليو، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى (11.127) حالة متضمنة (706) حالات وفاة، وتعافي (5816) حالة.

وسجلت الخرطوم (86) حالة، الجزيرة (13)، الشمالية (9)، كسلا (14)، القضارف (1) والبحر الأحمر (12)، فيما لم تسجل (12) ولاية أي حالات جديدة.

وسجل التقرير حالتي وفاة بالخرطوم، الجزيرة (3)، الشمالية (2)، نهر النيل (2)، كسلا (2)، و(2) بالبحر الأحمر.

وبلغ إجمالي العينات المفحوصة بخمسة معامل (706) عينات، وبلغ إجمالي العينات المفحوصة لأول مرة (705)، الموجبة منها لأول مرة (135) بنسبة إيجابية (19.1%).

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن أي حالات اشتباه. صحيفة الصيحة

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