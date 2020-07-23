رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاقية شاملة لتشغيل سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك على ضرورة التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة حول ملء وتشغيل سد النهضة لتمهد الطريق أمام التعاون المستقبلي في منطقة النيل الشرقي ،ودعا الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي اجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤثر سلباً على المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وأكد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء لدى مشاركته في الاجتماع الثاني غير العادي للقمة الافريقية المصغرة حول سد النهضة الاثيوبي، و الذي عقد عبر تقنية الفيديو يوم امس الأول الثلاثاء 21 يوليو 2020 ، أكد حمدوك على موقف السودان الثابت في مواصلة التفاوض بنية حسنة وإرادة سياسية قوية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي يكون مقبولا لجميع الأطراف.

وأشاد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بالدور الحيوي لمعالي الرئيس سيريل رامافوسا رئيس دولة جنوب افريقيا ، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي بقيادته للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبي. كما أثنى السيد د. عبدالله حمدوك على المناقشات البناءة التي أجراها خبراء الاتحاد الإفريقي، مؤكداً تمسك السودان بمبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”.

وأكد السيد رئيس الوزراء أن مثل هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام التعاون المستقبلي حول مياه النيل الأزرق بين الدول الثلاث السودان و اثيوبيا و مصر.