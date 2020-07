والي كسلا: صالح محمد صالح عمار حامد ..هل ينجح في العبور بولايته الى بر الامان؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ولاية كسلا التي شهدت مؤخراً العديد من النزاعات القبلية وتعرضت للأزمات هل ينجح الوالي الجديد الشاب صالح محمد صالح عمار حامد في العبور بها إلى بر الأمان ويحافظ على نسيجها الاجتماعي؟، خاصة وأن سيرته الذاتية مليئة بالخبرة في العمل العام والمجتمعي والسياسي، وينظر له أهلها بأنه الأمل القادم لولاية كسلا، وهو يمثل الشباب والتغيير الثوري .

المراحل التعليمية

اشتهر باسم صالح عمار من مواليد حي (الترعة جنوب) بمدينة كسلا 1979، تلقى تعليمه الأولي بمدرسة التاكا الإبتدائية بنين (1986 – 1992-) ثم مدرسة كسلا الأهلية الوسطى (1992 – 1995 ) ثم مدرسة كسلا الثانوية (1995 – 1998 ) والتحق بجامعة الخرطوم (1999 – 2004) .

الخبرات العملية

عرف بالعمل في العديد من المجالات في العمل المجتمعي كباحث ومراقب في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام 2012 – 2018 وعمل كمتعاون مع منظمة (هيومن رايتس واتش) لدراسة أوضاع المهاجرين في السودان 2017م وكمساعد بحث متعاون مع عدد من المنظمات وإلإعلام الدولي في شؤون الهجرة والقرن إلافريقي 2012 – 2019 م وكمنسق مشروع ” Opinion Poll” ، بولاية كسلا بالتعاون مع مركز تراكس 2015م وعمل كمعد برامج بقناة (ايبوني) التلفزيونية في مدينة جوبا 2011 – 2012م وكمحرر بالقسم السياسي لصحيفة (أجراس الحرية) 2008 – 2011م وفي التعداد السكاني الخامس (ولاية كسلا) وله إسهام في التخطيط الإستراتيجي، وشارك في وضع إستراتيجية مركز (جسر للتنمية)، الخرطوم وودمدني 2013، والمشاركة في وضع إستراتيجية “مشروع الفكر الديمقراطي”، نيروبي (كينيا) 2015م و إجتماع استراتيجية منظمة “Life and Peace Institute” السويدية، نيروبي (كينيا) 2016م

الاداء المجتمعي

شهد له ميدان المجتمع المدني بالمساهمة فى العديد من المشروعات فهو كان رئيس رابطة طلاب ولاية كسلا بجامعة الخرطوم 2003 – 2004 م وعمل كعضو قافلة إغاثة مدينة كسلا بعد فيضان القاش من العاصمة الخرطوم 2003م-وعضو حملة (إغاثة جنوب طوكر) 2010م وعضو متطوع في مبادرة (شباب من أجل الإنسانية) بولاية كسلا 2013م وعضو متطوع في مبادرة (نفير) بولاية الخرطوم 2013م وهو عضو (شبكة الصحفيين السودانيين كذلك-عضو (المجموعة الإطارية) Frame work منذ العام 2014م) وكذلك- عضو مجلس أمناء ومتطوع مع (مشروع الفكر الديمقراطي) منذ العام 2014 م ثم – متعاون مع (مركز الخاتم عدلان) ومركز (تراكس) عضو شبكة Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) و- عضو شبكة Investigative Reporters and Editors و- مسجل لدي منظمة Front Line Defenders كمدافع عن حقوق الإنسان .

النشاط السياسي

في النشاط السياسي عرف صالح عمار كرئيس وسكرتير لاتحاد طلاب مدرسة كسلا الثانوية (اتحاد معارض) (1995 – 1997-) وكعضو اللجنة المركزية لطلاب جامعة الخرطوم ( 2002 – 2003) وكان -الأمين السياسي لمركزية طلاب مؤتمر البجا (2004 – 2005 ) وهو عضو المكتب القيادي لمؤتمر البجا بالداخل 2005 – 2007 م وعضو مؤسس لجبهة شرق السودان (مؤتمر ربدة) مارس 2005م، وشارك في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية داخل وخارج السودان، وعدد من الدورات التدريبية حول “حقوق الإنسان” مع المركز الافريقي في نيروبي بين الأعوام 2013 و2017م وكذلك عدد من الدورات التدريبية حول “التحرير الصحفي” بواسطة منظمة Internews في القاهرة وكمبالا ونيروبي بين الاعوام 2015 و 2018 م وكذلك حضور (9) اجتماعات لمجموعة الإطار “Frame Work” بين الأعوام 2014 و 2019 في نيروبي (كينيا) واجتماعات مناصرة للثورة السودانية في (هولندا، المانيا، بلجيكا) 2019 م ومشارك في مؤتمر (حرية الإنترنت)، استوكهولم (السويد) 2019 م والمشاركة في الدورة (41) لمجلس حقوق الإنسان، جنيف (سويسرا) 2019.