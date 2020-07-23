وصول السفير الإثيوبي الجديد للخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصل إلى الخرطوم ظهر اليوم السفير فوق العادة والمفوض الجديد لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالسودان السفير يبلتال أميرو. وكان في استقباله مدير المراسم بالخارجية وممثلي الإتحاد الأفريقي. ومن المتوقع أن يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية خلال اليوم تمهيداً لاعتماده رسمياً من قبل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وعمل يبتال قبل ذلك في السودان، وكان مديراً لإدارة دول الجوار في الخارجية الإثيوبية، ثم عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بقنصلية دبي. ويخلف يبتال أميرو السفير السابق جارسو الذي إنتهت مدته بعد أن قضى في الخرطوم ٣ سنوات.

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