الصحة تكشف عن اتجاه لإلزام المواطنين بتطبيق التباعُد ولبس الكمامات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت وزارة الصحة الاتحادية، وضع خطة صحية وقائية من فيروس (كورونا) لطلاب الشهادة الثانوية أثناء فترة الامتحانات، وأعلنت عن إرسال اشتراطات لكل الولايات يتم تطبيقها عبر لجنة مختصة لاكتشاف حالات الإصابة وسط الطلاب إن وجدت، فضلاً عن الإشراف الفني والصحي.

وكشفت مسؤول إدارة الطوارئ ليلى حمد النيل في مؤتمر صحفي أمس، عن اتجاه لإلزام المواطنين بتطبيق التباعُد ولبس الكمامات. ووصفت ليلى، فك الحظر بأنه من أكبر المشاكل، وأقرّت بارتفاع حالات الإصابة في الأسبوع الحالي، واستنكرت دخول (34) ألف مواطن لولاية الخرطوم، واستهجنت أسلوب الإنكار والوصمة بالمرض. وأكدت ليلى عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس “كورونا” أثناء فترة امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم، ونوهت إلى تشديد الإجراءات الاحترازية أثناء فترة امتحانات الشهادة الثانوية، فضلاً عن وضع لوائح بعد بدء العام الدراسى الجديد، وأشارت إلى استمرار تطبيق المحاذير بالمطار والمعابر، وفحص العائدين عبر معبر أرقين ومتابعتهم عبر الهواتف.

من جانبها، أعلنت مدير إدارة تعزيز الصحة سارة الملك، عن إطلاق الوزارة لحملة (نرجع واعين.. كمّامة.. تباعُد.. غسل يدين)، وأشارت إلى استمرار الحملة لمدة (3) أشهر تبدأ من 10 أغسطس المقبل وتمتد بولايات السودان المختلفة، وقالت إن الحملة تهدف لتقليل العدوى بفيروس “كورونا” وتشتمل على عدة أنشطة.

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