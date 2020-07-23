أزمة خبز حادة في الكلاكلات والمناطق المجاورة

الخليج 365:

شهدت منطقة الكلاكلة والمناطق المجاورة أزمة خبز حادة أجبرت ربات البيوت على البحث عن بدائل أخرى لعدم توفر الخبز في المخابز. وعلق البعض قائلاً: لا بد لربات البيوت من تعلم (عواسة الكسرة) لتفادي ضرر انعدام الخبز.

من جانبهم قال العمال بالمخابز إن سبب الازمة يعود لعدم انتظام حصصهم من الدقيق وصعوبة الحصول على الغاز إضافة لعدم استقرار التيار الكهربائي.

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