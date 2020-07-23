حزب الأمة القومي يدعو منسوبيه للإنسحاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن حزب الأمة القومي رفضه قائمة الولاة التي تم إعلانها أمس مبينا ان تعيينهم جاء بغير قانون ومتجاوزا للوثيقة الدستورية وناشد الولاة المختارين من عضوية الحزب الإنسحاب من التكليف مشدداً على انه لم يقدم قائمة ترشيحات لتعيين منسوبيه.

وقال نائب رئيس الحزب الفريق صديق إسماعيل في مؤتمر صحفي ظهر اليوم “الخميس” إن عملية الإختيار جاءت متجاوزة المعايير و الأسس المتفق عليها لافتا الى انهم سمعوا بتعيين منسوبي الحزب عند إذاعة البيان ولم تتم مشاورة الحزب في ذلك مؤكدا ان حزب الأمة القومي لا يزال مجمدا لنشاطه داخل الحرية والتغيير لكنه قاد مشاورات مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ركزت على اهمية تشريع قانون للولاة قبل تعيينهم.

وقال الفريق صديق ان تعيين الولاة دون قانون يجعلهم كالموظفين ولا يكون لهم اى قدرة على تنفيذ القرارات التي يتخذونها.

واشار الفريق صديق لخصوصية ولاية الخرطوم التي كان ينبغي تعيين كادر مؤهل لها بعيدا عن المحاصصة الحزبية وقال ” الخرطوم ولاية استراتيجية يجب ان يولى أمرها لشخص ذو قدرات استثنائية وليس واليا عاديا.. والتجارب السابقة اثبتت ذلك”

وأوضح الفريق صديق ان الولاة الذن تم اختيارهم لا يدري بعضهم التركيبة السكانية للولاية التي تم اختياره لها وقال “هذا التعيين لم يراع خصوصية بعض الولايات هناك ولايات ذات خصوصية أمنية وولايات متأزمة والتفجر فيها يوميا مستمر تتطلب قدرات هائلة لا يمكن ان يولوا امرها لولاة يفتقد الواحد منهم القدرات الحركية الواحد معتل في صحتو أو ما عندو فهم في المسألة”