عبير علي توضح حقيقة اعتزالها (الغناء)

نفت الفنانة عبير علي ما تردد حول اعتزالها الغناء وقالت: لم اعتزل ولكن الوقت حالياً غير مناسب للغناء وأضافت: عاش الوطن معاناة كبيرة وألم حقيقي بعد الثورة من أحداث متلاحقة ومن بعد ذلك جاءت “كورونا” التي ترتب عليها تقفيل العالم والسودان لم يكن استثناء ولذلك الغناء في هذه المرحلة غير منطقي بحسب صحيفة المواكب. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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