عوضية عذاب: لدي أكثر من عشرة أغانيات جديدة

عبرت الفنانة عوضية عذاب عن سعادتها بعودة الحياة التدريجية إلى العاصمة وقالت في تصريحات لمصادر: أنا سعيدة بعودة الحياة نسبياً للعاصمة وهذا يبعث فينا الأمل وأتمنى أن يتم قريباً إعلان السودان خال من وباء كورونا.

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وأشارت عوضية بحسب صحيفة المواكب، إلى أنها استغلت فترة الحظر في حفظ عشر أغنيات جديدة ستقوم بتقديمها تباعاً خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)