تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام “الجنيه” في السوق الموازي

التاريخ: 23-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة حافظت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي على استقرارها أمام الجنيه في ختام تداولات الأربعاء وسط زيادة المعروض وتراجع الطلب في أعقاب دخول كميات مقدرة من حصائل صادر الذهب للمصارف. وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لمصادر فإن سعر البيع للدولار سجل (143,5) جنيه والريال السعودي (36) جنيها والدرهم الاماراتي (37) جنيها بينما سجل بيع اليورو (160) جنيها. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، أرجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات الأجنبية لزيادة المعروض إضافة لتراجع الطلب خاصة مع دخول حصائل صادرات الذهب واستمرار انسيابها للمصارف إضافة لشح الطلب مع اقتراب عطلة عيد الأضحى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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