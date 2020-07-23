السودان: وزارة الصحة تسجيل (110) إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 48 إصابة و الجزيرة 10 وسنار إصابة واحدة والشمالية 20 إصابة ونهر النيل 24 إصابة والقضارف 5 إصابات وشمال كردفان اصابتين، أما الوفيات فقد سجلت حالة واحدة في كل من نهر النيل والقضارف.

وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة إلى 11237 إصابة متضمنة 708 حالة وفاة وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات تراكمياً حسب الولايات المتأثرة فإن ولاية الخرطوم سجلت 8049 إصابة تليها 1072 إصابة ولاية الجزيرة.

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ثم 261 إصابة ولاية القضارف و 196 إصابة ولاية سنار و165 إصابة النيل الأبيض و 248 إصابة البحر الأحمر ، و أشارت الوزارة إلى تماثل 19 حالة للشفاء و3 حالات في الجزيرة وحالة واحدة في سنار وحالتين في كسلا.

ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 5835 حالة وشددت الوزارة إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان.

وكان إجمالي العينات المفحوصة 335 عينة و 335 عينة إجمالي العينات المفحوصة لأول مرة و 110 عينة إجمالي العينات الموجبة لأول مرة بنسبة ايجابية 32.8 %

الخرطوم(أخبار الخليج 365)