إلغاء شروط المؤهل الأكاديمي وقومية الوظائف في (الخدمة المدنية)

التاريخ: 23-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة استلمت اللجنة التنسيقية لمبادرة تشغيل الخريجين القدامى (1989-2020م) من الأمين العام لمفوضية لجنة الخدمة المدنية خطاباً أقر فيه رسمياً إلغاء كافة الشروط التعجيزية من سنة التخرج، سنة الميلاد، المؤهل الأكاديمي وقومية الوظائف، وكان الأمين العام للمفوضية قد أقر سابقاً – في حوار شفهي مع اللجنة بقيادة المهندسة سارة عبد العزيز – عن قناعته التامة بأنه يجب إلغاء تلك الشروط. Advertisements ووافق الأمين العام للمفوضية بإعداد التقرير كتابة بإلغاء كل الشروط التعسفية وتسليمها لمجلس الوزراء وصورة للجنة التنسيقية للمبادرة. وأكدت المهندسة سارة عبد العزيز عضو المبادرة بحسب (سونا)، أن هناك خطوات كثيرة من الكفاح تتطلب تضافر الجهود لتحقيق المطالب الدستورية لكل خريج حسب ما يتناسب مع مؤهله. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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