الصادق المهدي: حمدوك فاجأنا باختيار ولاة من الحزب وسنطالبهم بالإنسحاب

قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، إن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك فاجأنا باختيار الولاة من الحزب. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني ،أشار في حوار ينشر لاحقاً في (عبر صحيفة السوداني) إلى أنه سيطالب الولاة بالانسحاب. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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